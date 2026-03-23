SPD-Chefs äußern sich nach Wahl-Debakel — Blumenübergabe mit Schweitzer abgesagt

Welche Konsequenzen ziehen Lars Klingbeil und Bärbel Bas aus der Niederlage ihrer SPD in Rheinland-Pfalz? In Kürze treten sie in Berlin auf.

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Foto: Carsten Koall/dpa/Archiv

BERLIN. Die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen sich überraschend gemeinsam zum Wahl-Debakel ihrer Partei in Rheinland-Pfalz äußern. Eine ursprünglich geplante Blumenübergabe und Pressekonferenz mit dem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer in Berlin wurde «aufgrund kurzfristig eingetretener Terminänderungen» abgesagt.

Stattdessen kündigte die SPD für den späten Vormittag ein Statement der Parteivorsitzenden an. Schweitzer hatte die Landtagswahl deutlich gegen den CDU-Kandidaten Gordon Schnieder verloren. Verantwortung dafür hatten bereits am Wahlabend auch Bas und Klingbeil übernommen. In der SPD wurden Rücktrittsforderungen vor allem gegen Klingbeil laut. (Quelle: dpa)

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