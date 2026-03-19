Medizinischer Notfall verursacht Busunglück bei Thalfang: B 327 zeitweise gesperrt

THALFANG – Am 19.03.2026 ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 327 bei Thalfang ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Morbach erlitt der Fahrer eines Linienbusses während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über das schwere Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus kollidierte abseits der Straße mit mehreren Hecken und Bäumen, bis er schließlich zum Stillstand kam.

Rettungseinsatz und medizinische Versorgung an der Unfallstelle

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste mehr im Fahrzeug. Der Busfahrer selbst blieb durch die Kollision unverletzt. Er musste jedoch aufgrund des vorangegangenen medizinischen Notfalls unmittelbar durch einen Notarzt und den Rettungsdienst erstversorgt werden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Thalfang sowie die Straßenmeisterei unterstützten die Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle.

Verkehrsbehinderungen und geplante Bergungsmaßnahmen

Der entstandene Sachschaden am Linienbus sowie an der Vegetation wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Während der ersten Unfallaufnahme musste die B 327 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Da die Bergung des Busses umfangreiche Vorbereitungen erfordert, wurde diese auf den heutigen Vormittag (20.03.2026) verschoben. Autofahrer müssen daher erneut mit kurzzeitigen Sperrungen und einer eingerichteten Umleitung im Bereich Thalfang rechnen.