Eskalation in Wittlich: 78-Jährige in Schlossgalerie bedroht und beleidigt

WITTLICH. Am 17.3.2026 befand sich eine 78-jährige Geschädigte gegen 11.45 Uhr in der Schlossgalerie in Wittlich. Hier wurde sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich und unvermittelt durch einen unbekannten Mann verbal angegriffen, welcher die Dame massiv beleidigte und ihr im Anschluss mit körperlicher Gewalt drohte.

Ein durch die laute Eskalation des Mannes aufmerksam gewordener Zeuge gesellte sich zu der Geschädigten, so dass der Tatverdächtige sich schließlich entfernte. Die Motivlage dieser verbalen Eskalation des Tatverdächtigen ist bisher ungeklärt. Insbesondere der aufmerksame und mutige Zeuge darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,90 cm groß, gepflegte Erscheinung, kurze Haare, trug helle Jacke und eine karierte Kuscheldecke. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)