Halsbrecherisches Überholen auf der B50 — PKW von Straße gedrängt

HINZERATH. Am 17.3.2026 ereignete sich gegen 22.00 Uhr auf der B50 in Nähe des Kreisverkehrs Hinzerath eine Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein LKW und ein PKW (schwarzer Mercedes mit belgischer Zulassung) befuhren in genannter Reihenfolge die B50 neu aus Fahrtrichtung Longkamp in Fahrtrichtung Kreisverkehrsplatz (KVP) Hinzerath.

Der spätere geschädigte PKW befuhr die B50 in entgegengesetzter Richtung. Der schwarze Mercedes überholte trotz unklarer Verkehrslage im Kurvenbereich bei durchgezogener Mittellinie den LKW. Aufgrund des Überholvorgangs musste der entgegenkommende Geschädigte nach rechts in das Bankett ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit einem Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden im Bereich der Stoßstange entstand. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Der überholende Unfallverursacher (schwarze Mercedes mit belgischer Zulassung) entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, insbesondere der LKW-Fahrer, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)