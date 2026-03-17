Trier: Kanalerneuerung in der Bahnhofstraße – Wechsel in den zweiten Bauabschnitt

TRIER – Bei der Kanalsanierung im Bereich der Bahnhofstraße wechseln die Stadtwerke Trier (SWT) am Montag, 23. März 2026 in den zweiten Bauabschnitt.

Damit wandert das Baufeld an der Kreuzung zwischen Ostallee, Bahnhofstraße, Theodor-Heuss-Allee und Bismarckstraße von der Theodor-Heuss-Allee in die Bismarckstraße. Die Theodor-Heuss-Allee wird dadurch wieder vollständig befahrbar, im Gegenzug wird die Einfahrt in die Bismarckstraße gesperrt.

Der Verkehr in Richtung Trier Nord wird über die Theodor-Heuss-Allee und die Paulinstraße umgeleitet. Der Verkehr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt wird weiterhin über die Moltkestraße in die Roonstraße geleitet. Die Busumleitungen der SWT-Linien entsprechen weiterhin denen aus dem ersten Bauabschnitt. Verkehrsteilnehmern mit dem Ziel Autobahn/Verteilerkreis empfehlen die SWT am Kreisverkehr an den Kaiserthermen über die Kaiserstraße und das St. Barbara-Ufer in Richtung Autobahn zu fahren, anstatt über die Ostallee/Trier Nord.

Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich bis in den Mai 2026 andauern. Im Zuge des Bauabschnittswechsels werden auch die Ampelanlagen in den Kreuzungsbereichen Theodor-Heuss-Allee/Roonstraße, Theodor-Heuss-Allee/Bahnhofstraße und im Bereich Balduinsbrunnen/Christophstraße vorrübergehend abgeschaltet. Die Verkehrsführung ist vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Bussen beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717273.