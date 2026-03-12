Von der Verkehrskontrolle in die JVA: Polizei Wittlich vollstreckt Haftbefehl

WITTLICH. Am 11.3.2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich gegen 17.50 Uhr einen mit mehreren Personen besetzten Personenkraftwagen im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Personenüberprüfungen musste festgestellt, dass gegen einen 47-jährigen Fahrzeuginsassen aus dem Bereich der Stadt Pirmasens ein Haftbefehl bestand.

Da der Mann die verhängte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)