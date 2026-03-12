Hunsrück: Dieselleck in Industriepark – unterirdische Pipeline beschädigt

In einem Industriepark ist aus einer Pipeline Diesel ausgetreten. Vieles ist noch unklar.

Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

WIEBELSHEIM. Im Industriepark in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine unterirdische Dieselpipeline beschädigt worden. Dabei lief Treibstoff aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr beseitige den ausgelaufenen Gefahrenstoff in einem Großeinsatz. Ob es zu Umweltschäden kam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch zur Ursache für den Vorfall gab es zunächst keine Informationen. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Auch eine Straftat könne bisher nicht ausgeschlossen werden. (Quelle: dpa)

