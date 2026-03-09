++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super Plus überspringt 1,70 Euro-Marke ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 10.03.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 10.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Super 98 (Super Plus) geht wieder weiter hoch!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Dienstag dann weiter 1,772 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt auch gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiterhin 1,567 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird um 5,2 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag bereits 1,700 Euro kostet.

