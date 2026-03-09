++ RLP: Mohamed R. (71) vermisst — auf Medikamente angewiesen ++

BAD EMS. Seit dem Abend des 8.3.2026 wird der 71-jährige Mohamed R. vermisst. Zuletzt wurde er in Bad Ems gesehen.

Herr R. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Herr R. könnte möglicherweise als Anhalter unterwegs sein.

Personenbeschreibung / besondere Hinweise:

180 bis 185 cm groß

sehr schlank

graue kurze Haare

kein Schmuck o.ä.

keine Brille

Bekleidung:

Blaue Jeans

Blauer Pullover

Weiße Weste

Dunkelblaue Jacke

Schwarze Wollmütze

Braune Anzugschuhe

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Montabaur unter 02602/9226-0 oder die Polizeiinspektion Bad Ems 02603/9700 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)