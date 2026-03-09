Altstadtfest Trier: Triererin gewinnt Plakat-Wettbewerb – ihr Motiv wird offizielles Festivalposter

Trier. Das Altstadtfest Trier bekommt ein neues Gesicht: Die Triererin Sonja Feld hat den 6. Gestaltungswettbewerb zum Altstadtfest gewonnen. Ihr farbenfrohes Motiv mit mehreren in die Höhe gestreckten Händen wird das offizielle Plakat für das Altstadtfest 2026 zieren.

Neben der großen Aufmerksamkeit darf sich die angehende Mediengestalterin auch über ein Preisgeld von 500 Eurofreuen.

Rund 1600 Menschen stimmten über die Plakate ab

Der Wettbewerb stieß erneut auf großes Interesse. Insgesamt 20 Entwürfe standen zur Auswahl, über die rund 1600 Menschen abstimmten.

Am Ende setzte sich das Motiv von Sonja Feld durch und erhielt den größten Anteil der Stimmen. Besonders bemerkenswert: Während viele andere Entwürfe bekannte Trierer Bauwerke in den Mittelpunkt stellten, entschied sich die Gewinnerin bewusst für einen anderen Ansatz.

Menschen und Stimmung des Festes im Mittelpunkt

Das Siegerplakat zeigt mehrere bunt gestaltete Hände, die in die Höhe gestreckt werden – ein Symbol für Euphorie, Gemeinschaft und Feierlaune.

Mit ihrem Entwurf wollte Sonja Feld vor allem die besondere Atmosphäre des Altstadtfestes einfangen: das gemeinsame Feiern, die Musik und die ausgelassene Stimmung in der Trierer Innenstadt.

Statt eines Wahrzeichens oder eines bestimmten Platzes stehen daher die Menschen und das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt des Motivs.

Vom Schulprojekt zum offiziellen Festivalmotiv

Der Entwurf entstand ursprünglich im Rahmen des Unterrichts an der BBS Trier – Gestaltung und Technik. Dort absolviert Sonja Feld derzeit ihre Ausbildung zur Mediengestalterin für Digital und Print.

Die fünf meistgevoteten Plakatentwürfe des 6. Altstadtfest-Gestaltungswettbewerbs 1 von 4

Was als Schulprojekt begann, wird nun zum offiziellen Erscheinungsbild eines der größten Feste der Region. Das Siegerdesign wird künftig auf Plakaten, Flyern und weiteren Werbematerialien für das Altstadtfest zu sehen sein.

Altstadtfest Trier findet Ende Juni statt

Das Trierer Altstadtfest gehört zu den größten Veranstaltungen der Region und lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Innenstadt.

Vom 26. bis 28. Juni verwandeln sich wieder zahlreiche Plätze zwischen Porta Nigra und Viehmarkt in eine große Open-Air-Bühne mit Musik, Gastronomie und vielfältigem Programm.

Wenn dann die ersten Bands spielen und die Besucher feiern, werden sicherlich deutlich mehr Hände in die Luft gehen als die zehn, die auf dem Siegerplakat zu sehen sind.