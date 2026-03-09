Landtagswahl: Wahl-O-Mat für RLP schon mehr als 400.000-mal genutzt

MAINZ. „Der Wahl-O-Mat zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2026 ist schon deutlich über 400.000-mal genutzt worden“, teilte Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB), heute in Mainz mit.

„Dies zeigt das große Politikinteresse der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Sehr viele der rund 3 Millionen Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz haben sich also schon mit dem Wahl-O-Mat informiert und hoffentlich auch motivieren lassen, bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 22. März 2026 wählen zu gehen.“

Der Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung und der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung. Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das zeigt, welche zur Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Die Nutzerinnen und Nutzer können sich zu 38 Thesen – die auf Grundlage der Wahlprogramme aller Parteien entstanden sind – positionieren. Auf diese Weise können die Nutzerinnen und Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien zu den Thesen abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Im Wahl-O-Mat gibt es neben den Positionen und Begründungen der Parteien zu den Thesen vielfältige Informationen zu den Parteien und dieser Landtagswahl. (Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)