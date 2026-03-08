++ Region: Bis zu 20 Grad am Tag, nachts droht örtlich Frost ++

Milde Tage mit bis zu 20 Grad, doch nachts ist laut Wetterdienst in Rheinland-Pfalz und im Saarland örtlich Frost möglich. Wie sich das Wetter zum Wochenstart entwickelt.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen weiterhin sehr mildes und trockenes Wetter. Die Nächte werden allerdings teils frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Sonntag bleibt es heiter, trocken und teils sonnig. Die Temperaturen klettern auf bis zu 19 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen des Berglandes auf bis zu 0 Grad. Die Meteorologen erwarten gebietsweise Frost in Bodennähe.

Zum Wochenbeginn wird es wolkiger

Am Montag nimmt die Bewölkung laut dem DWD im Tagesverlauf zu. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer nach. Es kühlt den Meteorologen zufolge auf 7 bis 2 Grad ab. Örtlich können sich Dunst- und Nebelfelder bilden und es kann in Bodennähe frieren.

Der Dienstag startet heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf. Gebietsweise sind dem DWD zufolge Schauer möglich. Auch vereinzelte kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 19 Grad. Am Mittwoch bleibt es mit maximal 18 Grad mild und wolkig. Im Tagesverlauf können von Westen her einzelne Schauer aufziehen. (Quelle: dpa)