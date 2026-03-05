Schulstreik gegen Wehrpflicht: Jugendliche demonstrieren in Koblenz

KOBLENZ. Rund 150 Schülerinnen und Schüler haben in Koblenz gegen den neuen Wehrdienst und eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht demonstriert. Die Protestaktion ist Teil eines bundesweiten „Schulstreiks gegen Wehrpflicht“, zu dem Jugendliche in mehreren Städten aufgerufen hatten.

Auch einige Eltern und Großeltern schlossen sich dem Protest in der Innenstadt an.

Jugendliche ziehen durch Innenstadt

Die Demonstrierenden zogen mit Transparenten und Sprechchören durch die Koblenzer Innenstadt. Dabei riefen sie unter anderem:

„Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht“

„Hoch mit der Bildung, runter mit der Rüstung“

Mitorganisator Leo Reinemann, selbst Abiturient, erklärte laut dpa, Ziel der Aktion sei es, den politischen Druck gegen eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht aufrechtzuerhalten.

Bereits im Dezember hatten Schülerinnen und Schüler bundesweit gegen entsprechende Pläne protestiert.

„Keinen Bock auf Krieg“

Viele Jugendliche äußerten persönliche Sorgen.

Der 15-jährige Lennart sagte:

„Ich würde gern mein Leben leben, ohne in Tarnfarben herumzumarschieren.“

Er wolle weder zur Bundeswehr noch in einen möglichen Krieg. Auch militärische Ausbildung schrecke ihn ab.

„Der Gedanke macht mir Angst“

Auch Luisa (15) äußerte ihre Sorgen:

„Mir macht das schon Angst.“

Sie wolle weder selbst zur Bundeswehr noch, dass Familienmitglieder eingezogen werden. Statt mehr Geld für Aufrüstung fordern viele der Demonstrierenden stärkere Investitionen in Bildung.

Wehrdienstgesetz bereits beschlossen

Seit Anfang 2026 gilt das neue Wehrdienstgesetz in Deutschland.

Der Dienst bleibt aktuell freiwillig. Sollte die Zahl der Freiwilligen jedoch nicht ausreichen, steht laut Bundesregierung eine mögliche Reaktivierung der Wehrpflicht im Raum.

Die Wehrpflicht war in Deutschland 2011 ausgesetzt worden. Hintergrund der aktuellen Debatte sind unter anderem die veränderte Sicherheitslage in Europa und neue Nato-Planungen.