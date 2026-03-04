Fluglärm in Spangdahlem: Zunahme militärischer Transportflüge

SPANGDAHLEM – Die Anwohner in Spangdahlem im Eifelkreis registrieren seit Mitte Februar eine ungewöhnliche Zunahme des Fluglärms. Nach Auswertungen des Luftfahrtamtes der Bundeswehr starten derzeit deutlich mehr militärische Transportflugzeuge als im Vorjahreszeitraum.

Die Stadtbürgermeisterin von Speicher berichtet gegenüber dem SWR von zahlreichen Beschwerden besorgter Bürgerinnen und Bürger über die nächtliche Unruhe.

Einsatz der C-17 Globemaster für Logistik und Truppen

Im Zentrum der Aktivitäten steht der Flugzeugtyp C-17 Globemaster, der primär für den Transport von Material und Soldaten genutzt wird. Während die Air Base Spangdahlem von routinemäßigen Aufenthalten vorübergehend eingesetzter Maschinen spricht, vermuten lokale Amtsträger einen direkten strategischen Zusammenhang. Bürgermeister Alois Gerten sieht gegenüber dem SWR eine mögliche Verbindung zu den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

Schweigen der US-Streitkräfte aus Sicherheitsgründen

Eine offizielle Bestätigung für einen Zusammenhang mit internationalen Konflikten gibt es bisher nicht. Das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte lehnt Auskünfte zu Truppen- oder Materialbewegungen strikt ab. Man beruft sich dabei auf die notwendige operative Sicherheit. Für die Anwohner bleibt die Situation belastend. Es liegen keine Informationen vor, wie lange das erhöhte Flugaufkommen noch anhalten wird.