Messer-Attacke in Trier-Heiligkreuz: Zwei Frauen verletzt – 31-Jähriger festgenommen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Fahndung im Nahbereich fest – Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

TRIER-HEILIGKREUZ. Am Montagmorgen (3. März) ist es gegen 7:45 Uhr in der Rotbachstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden.

Streit eskaliert – Schnittverletzungen erlitten

Nach Angaben der Polizei informierte die Rettungsleitstelle am Morgen über eine körperliche Auseinandersetzung im Trierer Stadtteil Heiligkreuz.

Im Verlauf des Streits verletzte der 31-jährige Tatverdächtige eine Bekannte mit einer Schnittwunde an der Hand. Eine weitere Frau erlitt eine oberflächliche Verletzung im Bereich des Nackens.

Eine der Geschädigten wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung im Nahbereich – Festnahme mit DEIG

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Fahndung ein. Gegen 10:15 Uhr konnte der Mann im Nahbereich des Tatortes gestellt werden.

Die Festnahme erfolgte unter Vorhalt eines Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG). Der 31-jährige Trierer ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auch die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – wurde im Umfeld sichergestellt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.