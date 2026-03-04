Neue Beleuchtung für die Turnhalle in Ralingen — bis zu 40 % weniger Kosten

RALINGEN. Die Ortsgemeinde Ralingen hat die Turnhalle und angrenzende Nebenräume auf moderne LED-Technik umgestellt. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Insgesamt sorgen 72 neue LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet dabei mit einer Einsparung von rund 40 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land Michael Holstein betonte: „Die neue LED-Beleuchtung sorgt für eine moderne und effiziente Ausleuchtung der Turnhalle. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zum nachhaltigen Gebäudebetrieb sowie zur Erreichung unserer kommunalen Energie- und Klimaschutzziele.“ Alfred Wirtz, Ortsbürgermeister von Ralingen, sagte: „Da unsere Turnhalle ein zentraler Ort für unser Vereinsleben ist, ist es uns umso wichtiger diesen zeitgemäß auszustatten.”

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Westenergie unterstützen wir Maßnahmen, die zu einem effizienteren Energieeinsatz beitragen. Projekte wie diese entlasten nicht nur die Kommunen, sondern schaffen auch nachhaltige Werte für kommende Generationen.“ (Quelle. Westenergie AG)