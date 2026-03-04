Neue Beleuchtung für die Turnhalle in Ralingen — bis zu 40 % weniger Kosten

0
Gemeinsame Begutachtung der neuen LED-Leuchten in der Turnhalle in Ralingen (v. l.): Energieberater Trier-Land Carsten Kühn, Ortsbürgermeister Alfred Wirtz, Schulleiterin Claudia Barzen, Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land Michael Holstein, sowie Sven Maier, Gebäudemanagement Verbandsgemeinde Trier-Land. Foto: Verbandsgemeinde Trier-Land / Dominik Fries

RALINGEN. Die Ortsgemeinde Ralingen hat die Turnhalle und angrenzende Nebenräume auf moderne LED-Technik umgestellt. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Insgesamt sorgen 72 neue LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet dabei mit einer Einsparung von rund 40 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land Michael Holstein betonte: „Die neue LED-Beleuchtung sorgt für eine moderne und effiziente Ausleuchtung der Turnhalle. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zum nachhaltigen Gebäudebetrieb sowie zur Erreichung unserer kommunalen Energie- und Klimaschutzziele.“ Alfred Wirtz, Ortsbürgermeister von Ralingen, sagte: „Da unsere Turnhalle ein zentraler Ort für unser Vereinsleben ist, ist es uns umso wichtiger diesen zeitgemäß auszustatten.

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Westenergie unterstützen wir Maßnahmen, die zu einem effizienteren Energieeinsatz beitragen. Projekte wie diese entlasten nicht nur die Kommunen, sondern schaffen auch nachhaltige Werte für kommende Generationen.“ (Quelle. Westenergie AG)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.