++ Trier aktuell: Große Fahndung nach Glatzkopf in lila Jogginganzug ++

TRIER. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Rotbachstraße in Heiligkreuz. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach dem Tatverdächtigen im Trierer Stadtgebiet. Unterstützt werden die Fahndungsmaßnahmen durch den Polizeihubschrauber. Der Mann soll in einem Jogginganzug, größtenteils lilafarben, gekleidet sein und eine Glatze haben.

Die Polizei fordert auf:

Wählen Sie bei Sichtung des Mannes umgehend den Notruf und geben Sie den Standort durch. Bürgerinnen und Bürger werden dringend dazu angehalten, den Mann nicht selbstständig anzusprechen! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)