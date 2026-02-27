Region: Vertrauen schamlos ausgenutzt – Falsche Pflegerin stiehlt Schmuck aus Seniorenwohnung!

Unbekannte geben sich als Haushaltshilfe aus – Polizei Zell bittet um Hinweise

Reidenhausen. Dreister Trickdiebstahl bei einer Seniorin in Reidenhausen: Am 25. Februar 2026 verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau unter dem Vorwand, als Haushaltshilfe tätig werden zu wollen, Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Einen Tag später stellte die Seniorin fest, dass Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro entwendet wurde.

Täterin gibt sich als Mitarbeiterin einer Sozialstation aus

Nach Angaben der Polizei erschien die Frau gegen 15:30 Uhr in der Weiherstraße bei der Seniorin. Sie gab an, sich auf ein Inserat im „Wochenspiegel“ gemeldet zu haben, in dem eine Haushaltshilfe gesucht wurde. Nebenberuflich wolle sie diese Tätigkeit übernehmen, hauptberuflich arbeite sie bei einem Pflegedienst im Nachbarort Blankenrath.

Da die Seniorin tatsächlich kurz zuvor Kontakt zu diesem Pflegedienst gehabt hatte, schöpfte sie keinen Verdacht und ließ die Frau in ihre Wohnung.

Ablenkungsmanöver mit Baby?

Während sich die angebliche Pflegerin im Haus aufhielt, klingelten zwei weitere Frauen an der Tür. Sie baten darum, in der Küche ein Fläschchen für ein Baby erwärmen zu dürfen. Nach eigenen Angaben sei ihr Fahrzeug liegen geblieben, und sie hätten bereits vergeblich bei anderen Nachbarn geklingelt.

Die Seniorin ließ die beiden Frauen zwar nicht ins Haus, war jedoch für etwa fünf Minuten abgelenkt.

Kurz darauf verließ auch die vermeintliche Haushaltshilfe das Haus – zuvor hatte sie noch das Badezimmer aufgesucht.

Schmuck im Wert von 2.000 Euro verschwunden

Am nächsten Tag bemerkte die Seniorin, dass aus dem Badezimmer Schmuck im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro fehlte.

Die mutmaßliche Haupttäterin wird wie folgt beschrieben:

schlanke Frau

dunkle Haare, zum Pferdeschwanz gebunden

möglicherweise spanischer oder italienischer Akzent

auffallend schlechte Zähne

weiße Kleidung, wie sie in Pflegeberufen üblich ist

Sie entfernte sich gegen 16:00 Uhr zu Fuß über die Straße „Zum Thonhügel“ in Richtung Kirchstraße.

Zu den beiden möglichen Mittäterinnen ist wenig bekannt. Eine Frau trug ein Baby, die andere einen Maxi-Cosi.

Polizei Zell sucht Zeugen

Die Polizei Zell bittet die Bevölkerung um Hinweise:

Wurden die beschriebenen Frauen am 25. Februar in Reidenhausen gesehen?

Sind sie möglicherweise in ein Fahrzeug eingestiegen?

Gibt es Hinweise zu einem Fahrzeugtyp oder Kennzeichen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell entgegen.