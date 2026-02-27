Einbruch in Laurentius-Zeller-Straße: Neue Erkenntnisse von der Kripo Trier

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, kam es unlängst zu mehreren Einbrüche innerhalb weniger Tage: Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu Wohnungen und Häusern in Trier, Konz und Fell. So drangen Unbekannte am Dienstag, 24. Februar, über die Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus in der Laurentius-Zeller-Straße in Trier ein.

Zu diesem Einbruch ergaben die Ermittlungen neue Erkenntnisse, sodass die Polizei nun nach weiteren Zeugen suchet. Der Tatverdächtige entwendete hochwertige Designer-Produkte, Schmuck und Bargeld.

Die Tatzeit lässt sich auf circa 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr eingrenzen. Gegen 14.55 Uhr hörte ein Nachbar ein Klirren, vermutete als Ursache allerdings zunächst Handwerkerarbeiten. Möglicherweise entstand das Geräusch, als der Täter die Terrassentür des Anwesens einschlug.

Ein weiterer Zeuge sah um 15.15 Uhr einen vermummten, dunkel gekleideten Mann, der sich von dem Anwesen entfernte und schließlich das Wohngebiet verließ. Sein mutmaßlicher Weg ist auf der Karte eingezeichnet.

Zur bereits veröffentlichten Personenbeschreibung gibt es zudem folgende Ergänzungen: Männlich, circa 1,80 m groß, eher breit gebaut, dunkel gekleidet mit Sturmhaube und Kapuze, schwarzen Nike Schuhe und einer Luis Vuitton-Tasche über der Schulter. Bei der Jacke könnte es sich um eine schwarze Jacke der Marke Moncler handeln. Die genannte Louis Vuitton-Tasche hat etwa die Größe einer Sporttasche. Vermutlich handelt es sich dabei um eine braune Louis Vuitton Keepall Reisetasche mit dem bekannten LV Allover-Print.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zur Tatzeit ein Klirren oder ein anderes verdächtiges Geräusch in der Laurentius-Zeller-Straße gehört? Wer hat in der Nachbarschaft eine Person gesehen, die der Beschreibung des Tatverdächtigen entspricht? Wer hat möglicherweise in der Nähe ein verdächtiges Auto in der Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651/983-43390 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)