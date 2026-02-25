Heftigen Crash im Grünstreifen: Leichtverletzter nach Alleinunfall

BÖHL-IGGELHEIM – Am heutigen Mittag ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 528 bei Böhl-Iggelheim.

Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort ein Fahrzeug fest, das im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen gekommen war.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 81-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der alleinbeteiligte Senior wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Medizinische Versorgung und Bergungsmaßnahmen

Der verletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Aufgrund erheblicher Beschädigungen war das Unfallfahrzeug nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Wagens aus dem Grünstreifen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L528 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Polizei sucht Zeugen für die Ermittlungen

Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt haben die Untersuchung des genauen Unfallhergangs eingeleitet. Zur Klärung der Ursache werden Personen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können ihre Hinweise telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail an die Dienststelle richten. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder uneingeschränkt in beide Richtungen befahrbar.