++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 steigt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 24.02.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 24.02.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Super 95 geht weiter hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Dienstag dann weiter 1,465 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin steigt um 2,6 Cent, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,483 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,617 Euro kostet.