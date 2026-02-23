Ganz besonderer Charme: Theaterverein Trier Feyen zeigt „Der Froschkönig“

TRIER. Der Theaterverein Trier Feyen hat mit seinem diesjährigen Märchenklassiker „Der Froschkönig“ ein generationsübergreifendes Bühnenereignis geschaffen, das das Publikum am vergangenen Sonntag restlos begeisterte. Gleich zweimal hieß es: ausverkauftes Haus, volle Reihen und strahlende Gesichter im Saal.

Besonders beeindruckend ist die Altersvielfalt des Ensembles: Der jüngste Mitspieler ist gerade einmal drei Jahre alt, die älteste Darstellerin 69. Diese außergewöhnliche Mischung verleiht der Inszenierung einen ganz besonderen Charme. Mit spürbarer Spielfreude, liebevoll gestalteten Kostümen und viel Herzblut brachten die großen und kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler das bekannte Märchen lebendig auf die Bühne.

Das Publikum honorierte die Leistung mit begeistertem Applaus und vielen positiven Rückmeldungen. Besonders schön war zu sehen, wie generationsübergreifend das Theaterprojekt nicht nur auf, sondern auch vor der Bühne wirkt: Familien, Großeltern, Kinder und Freunde erlebten gemeinsam einen besonderen Theatertag.

Wer die bisherigen Vorstellungen verpasst hat, muss nicht traurig sein: Für die Aufführungen am 8. und 15. März sind noch Tickets erhältlich. Gespielt wird jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr.

Der Theaterverein Trier Feyen freut sich auf weitere gut gefüllte Reihen und darauf, noch viele kleine und große Märchenfans in die zauberhafte Welt des Froschkönigs entführen zu dürfen.

Vorverkauf bei Ticket Regional, Blumen Neis in Castelnau sowie Salon Tanja in Feyen. (Quelle: Theaterverein Trier Feyen)