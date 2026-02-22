Luxemburg: Häusliche Gewalt, betrunkener Randalierer, Polizist ins Gesicht geschlagen

LUXEMBURG. Zwischen dem 21.2.2026, um 22.00 Uhr, und dem 22.2.2026, um 8.00 Uhr, wurden der Police Grand-Ducale landesweit etwas mehr als 45 Fälle von Streitigkeiten und Ruhestörungen gemeldet. Gemeldet wurden insbesondere zu laute Musik, lärmende Personen im öffentlichen Raum oder in Wohnungen sowie Fälle häuslicher Gewalt.

In den meisten Fällen konnten die Gemüter beruhigt werden bzw. zeigten sich die betroffenen Personen einsichtig. In einigen Fällen konnten Personen vor Ort jedoch nicht beruhigt werden und wurden zur Ausnüchterung in den Passagearrest gebracht.

So wurde am 21.2., gegen 11.50 Uhr, ein Fall häuslicher Gewalt zwischen Ex-Partnern in Esch-sur-Alzette gemeldet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Protokoll wegen Schlägen und Verwundungen erstellt und eine Verweisung ausgesprochen.

Ebenfalls am 21.2. wurde der Polizei gegen 22.50 Uhr eine aggressive Person am Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt gemeldet. Nach ersten Informationen war die Person sichtlich angetrunken und soll versucht haben, das Sicherheitspersonal von Luxtram anzugreifen. Daraufhin wurde sie bis zum Eintreffen der Beamten vom Sicherheitspersonal festgehalten. Aufgrund des alkoholisierten Zustands stellte die Person eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar, weshalb sie nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht wurde.

Am 22.2., gegen 0.28 Uhr, wurde ein Streit zwischen zwei Personen auf der Straße in der Route de Luxembourg in Junglinster gemeldet. Beim Eintreffen trafen die Beamten auf eine leicht verletzte Person. Ersten Informationen nach kam es bei dem Streit zwischen dem Paar zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen schlug der Mann die Beifahrerscheibe mit der Hand ein und zog sich dabei Verletzungen zu. Er verhielt sich den Beamten gegenüber provokant und bedrohlich, sodass er für weitere Amtshandlungen immobilisiert und zur Dienststelle gebracht wurde. Als ihm die Handschellen abgenommen wurden, nutzte er die Gelegenheit, um einen Beamten anzugreifen und ihm mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Mann wurde in den Passagearrest gesetzt und eine Verweisung sowie Protokolle wegen Schlägen und Rebellion wurden erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)