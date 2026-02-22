Ausgebüxtes Känguru wieder eingefangen: So geht es dem Tier

Mehrere Tage haben Menschen in und um Otterberg nach einem ausgebüxten Känguru gesucht. Der Besitzer hat es am Wochenende endlich eingefangen. Wie geht es dem Tier?

0
Das Tier war mehrere Tage weg. Foto: Kevin Schößler/dpa/Archiv

OTTERBERG. Das entflohene Känguru aus Otterberg ist zurück. Er habe es gemeinsam mit Freunden am Samstagnachmittag eingefangen, sagte Besitzer Erwin Schablowski. Zuvor hatte der SWR berichtet. Die Polizei bestätigte, dass das Känguru eingefangen wurde.

Er habe am Samstagmittag einen Anruf bekommen mit einem Hinweis auf das Känguru, sagte er. Dann habe es etwa zwei Stunden gedauert, bis es mit einem Netz eingefangen werden konnte, sagte Schablowski. Es gehe dem Känguru «soweit gut». Ob es dem Jungen im Bauch gut gehe, wisse er aber noch nicht.

Mehrere Kängurus waren am Mittwoch entlaufen (lokalo.de berichtete). Ein entwurzelter Baum hatte demnach eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht. Einsatzkräfte konnten die Beuteltiere einfangen – bis auf eins. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelA3: Unfall bei Trunkenheitsfahrt? 31-Jähriger unter Alkohol und Cannabis unterwegs
Nächster ArtikelSaarland: Unbekannter tritt Mann in Gaststätte gegen den Kopf

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.