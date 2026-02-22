Ausgebüxtes Känguru wieder eingefangen: So geht es dem Tier

Mehrere Tage haben Menschen in und um Otterberg nach einem ausgebüxten Känguru gesucht. Der Besitzer hat es am Wochenende endlich eingefangen. Wie geht es dem Tier?

OTTERBERG. Das entflohene Känguru aus Otterberg ist zurück. Er habe es gemeinsam mit Freunden am Samstagnachmittag eingefangen, sagte Besitzer Erwin Schablowski. Zuvor hatte der SWR berichtet. Die Polizei bestätigte, dass das Känguru eingefangen wurde.

Er habe am Samstagmittag einen Anruf bekommen mit einem Hinweis auf das Känguru, sagte er. Dann habe es etwa zwei Stunden gedauert, bis es mit einem Netz eingefangen werden konnte, sagte Schablowski. Es gehe dem Känguru «soweit gut». Ob es dem Jungen im Bauch gut gehe, wisse er aber noch nicht.

Mehrere Kängurus waren am Mittwoch entlaufen (lokalo.de berichtete). Ein entwurzelter Baum hatte demnach eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht. Einsatzkräfte konnten die Beuteltiere einfangen – bis auf eins. (Quelle: dpa)