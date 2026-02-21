RLP: Schwerer Unfall auf Autobahn — PKW verkeilt sich unter Sattelauflieger

MENDIG. Am 20.2.2026, gegen 23.14 Uhr, wurde über die integrierte Leitstelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der A61 Fahrtrichtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Wehr und der TuR Brohltal-Ost gemeldet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der unfallverursachende PKW beim Überholvorgang aus ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Dadurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte gegen den Sattelauflieger eines LKW, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr. Durch den Aufprall verkeilte sich der PKW unter dem Sattelauflieger.

Der PKW war mit zwei männlichen Personen besetzt, welche sich entgegen der Erstmeldung eigenständig aus dem stark unfallbeschädigten PKW befreien konnten. Beide wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Durch die vor Ort befindliche Feuerwehr wurden bereits Maßnahmen zur Bergung des verkeilten PKWs eingeleitet.

Im Anschluss wurde dieser vom Abschleppservice abgeschleppt. Aufgrund des Verkehrsunfalls war der rechte Fahrstreifen zirka eine Stunde gesperrt. Zwischenzeitlich musste die Richtungsfahrbahn zwecks Bergungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeiautobahnstation Mendig)