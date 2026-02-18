Brandbombe entschärft – Anwohner können zurück

LUDWIGSHAFEN – Nach der erfolgreichen Entschärfung einer Brandbombe ist in Ludwigshafen das vorsichtshalber rund um den Fundort eingerichtete Sperrgebiet wieder freigegeben worden.

Damit konnten die betroffenen Anwohner im Stadtteil Edigheim wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, wie die Stadt und die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilten.

Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) dankte den Einsatzkräften für den reibungslosen Ablauf der Entschärfung und den Bürgerinnen und Bürgern für Geduld und Verständnis für die Maßnahmen. An dem Einsatz war den Angaben zufolge neben Feuerwehr und Hilfsorganisationen auch das Technische Hilfswerk Ludwigshafen unterstützt.

Die britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Vormittag bei Sondierungsarbeiten in Ludwigshafen entdeckt worden. Der Fundort des 250 Pfund (ca. 113 Kilogramm) schweren Blindgängers befand sich auf einem Feldabschnitt in Edigheim. Die Bevölkerung wurde über Warn-Apps über den Fund informiert.

Für die Entschärfung wurde rund um den Fundort ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet. Die rund 200 betroffenen Einwohner mussten für die Dauer der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen, eine Betreuungshalle wurde in einer Handballhalle eingerichtet. Sieben Menschen, die wegen ihrer körperlichen Verfassung nicht selbstständig ihre Wohnungen verlassen konnten, seien abgeholt und aus dem Sperrgebiet gebracht worden, hieß es. Der Verkehr auf der benachbarten Zugstrecke sollte während der Entschärfung eingestellt werden.