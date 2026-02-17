Fachschulung der Elektroinnung Westeifel: Gelegenheit zum fachlichen Austausch

PRÜM. Rund 40 Teilnehmer folgten der Einladung der Elektroinnung Westeifel zu einer kostenfreien Fachschulung am 10. Februar 2026 im Konvikt Prüm. Gemeinsam mit dem Partner Hager informierte die Innung ihre Mitglieder über aktuelle Zähler- und Wandleranlagen sowie über Änderungen der VDE-AR-N 4100:2026-02.

Im Mittelpunkt der rund 90-minütigen Veranstaltung standen praxisnahe Informationen zu technischen Neuerungen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Elektrofachbetriebe. Die Teilnehmer nutzten zudem die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Diskussion aktueller Fragestellungen.

„Mit unserer Seminarreihe up-to-date unterstreichen wir die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung, um unsere Mitgliedsbetriebe frühzeitig auf neue technische Anforderungen vorzubereiten“, betont Obermeister Rainer Schmitz. Schmitz bedankte sich bei Uwe Karmann vom Fördermitglied Hager für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Karmanns Nachfolger ist Maximilian Greiner, der das Seminar durchführte. (Quelle: Elektroinnung Westeifel)