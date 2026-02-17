++ Region: Graues Wetter bis nach Karneval erwartet — Schauer, Gewitter, Glätte ++

Regen, Schnee und Glätte erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zwischendurch bleibt es trocken oder lockert auf. Doch dann wird es wieder grau in den Bundesländern.

MAINZ. Viel Grau erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der Karnevalswoche. Die Experten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) rechnen mit Schauern, Gewitter, Glätte und Schnee. Erst am Freitag wird es demnach für eine Weile oft sonnig. Aber auch danach ziehen wieder dichtere Wolken auf.

Noch am Faschingsdienstag soll es bei bis zu 9 Grad viele Wolken und gebietsweise Schauer geben – im Tiefland Regen, in den höheren Bergen Schneeregen oder Schnee. Vereinzelt erwartet der DWD auch Graupelgewitter, teils wird es windig. In der Nacht zum Mittwoch soll es nur noch vereinzelt weitere schwache Schauer geben, im Flachland auch mit Schnee. Verbreitet besteht dann Glättegefahr.

Regen am Donnerstag, Auflockerungen am Freitag

Der Mittwoch bleibt dann meist trocken, teils soll der Himmel aber weiter stark bewölkt sein. Die Temperaturen sollen ab dann und bis Freitag maximal 6 Grad erreichen. In der Nacht zieht den Meteorologen zufolge von Südwesten her Regen oder Schnee auf, gebietsweise soll es im Verlauf des Donnerstags weiter Regen geben. Besonders im Nordosten halten die Experten auch Schneeregen oder Schnee für möglich – in dem Fall könnte es erneut glatt werden.

In der Nacht zum Freitag soll das Wetter auflockern, die Niederschläge abklingen – der Freitag selbst wird zunächst oft sonnig. Später sollen sich die Wolken von Westen her aber wieder verdichten, die Nacht zum Samstag soll Regen, teils aber auch Schnee oder gefrierenden Regen mit sich bringen. (Quelle: dpa)