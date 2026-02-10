Stadtteil hält zusammen: 2.500 Euro Spende aus Maarviertel-Fest geht an Hort Trier-Nord

Gemeinschaftssinn in Trier-Nord: Spende kommt direkt bei Kindern an

Trier-Nord. Ein starkes Zeichen für gelebten Zusammenhalt im Stadtteil: Der Hort Trier-Nord hat in der vergangenen Woche eine Spende in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Überreicht wurde der symbolische Scheck im Rahmen eines gemeinsamen Treffens – begleitet von großer Freude bei Kindern, Betreuerinnen und Betreuern sowie den Unterstützern aus dem Viertel.

Unterstützung für soziale Arbeit vor Ort

Die Spendensumme stammt aus den Erlösen des Maarviertel-Festes, das im vergangenen Jahr erstmals vom neu gegründeten Verein der Freunde und Förderer des Maarviertels e. V. organisiert wurde. Durch den Verkauf von Unterstützerarmbändchen und Tombola-Losen kam der Betrag zusammen – ein Ergebnis, das den starken Rückhalt für soziale Projekte im Quartier widerspiegelt.

Hilfe, die dort ankommt, wo sie gebraucht wird

Der Hort Trier-Nord übernimmt tagtäglich eine wichtige Rolle für Kinder und Familien im Stadtteil. Genau hier soll die Spende wirken: direkt, unbürokratisch und lokal. Die Verantwortlichen betonten, dass das Geld gezielt für Angebote und Anschaffungen genutzt werde, die den Alltag der Kinder bereichern.

Ein besonderer Dank gilt neben den Mitgliedern des Fördervereins auch den zahlreichen Sponsoren, dem Schirmherrn Markus Leineweber, den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, den Standbetreibern sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Nicht zuletzt waren es die Besucherinnen und Besucher des Festes, die mit ihrer Teilnahme und Unterstützung diese Spende möglich gemacht haben.

Ausblick: Fortsetzung erwünscht

Die Spendenübergabe unterstreicht, wie viel durch gemeinschaftliches Engagement erreicht werden kann. Schon jetzt wächst im Viertel die Vorfreude auf eine Fortsetzung des Maarviertel-Festes – als Ort der Begegnung und als Motor für weitere soziale Projekte in Trier-Nord.