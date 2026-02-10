Prozess wegen versuchten Mordes in Trier: 43-Jähriger nach Messerattacke in der Saarstraße vor Gericht

TRIER – Am Trierer Landgericht hat der Prozess gegen einen heute 44-jährigen Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung begonnen.

Im Mai 2025 soll der Beschuldigte seine damalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Saarstraße unvermittelt angegriffen haben. Nach Überzeugung der Ermittler handelte der Mann aus einer Trennungssituation heraus mit Tötungsvorsatz, da die 26-jährige Frau beabsichtigte, die Wohnung zu verlassen.

Lebensgefährliche Verletzungen nach Messerattacke

Laut Anklageschrift wurde das Opfer zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Anschließend soll der Angreifer der Frau mit einem Messer zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen an Hals und Bauch zugefügt haben. Ein aufmerksamer Freund alarmierte die Polizei, die die Schwerverletzte noch in der Wohnung auffand. Die Beamten leisteten lebensrettende Erste Hilfe, bevor die Frau in einer Notklinik operiert werden konnte und den Angriff überlebte.

Festnahme nach internationaler Fahndung

Der Angeklagte entzog sich zunächst dem Zugriff der deutschen Justiz durch eine Flucht in die Niederlande. Dort gelang den Behörden im Juni 2025 die Festnahme aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Nach seiner Auslieferung im August 2025 befindet sich der vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft. Das Gericht hat mehrere Verhandlungstage angesetzt, um die Hintergründe der Tat abschließend zu klären.