Trier: Umleitungen und Fahrpläne – So fahren die Stadtbusse an den Fastnachtstagen

TRIER – Die Stadtwerke Trier bieten an den Fastnachtstagen einfache Mobilität in und um Trier: An Weiberdonnerstag, 12. Februar 2026, gilt der Freitagsfahrplan.

Es fahren zusätzliche Sternbusse wie an einem Freitag bis 2.15 Uhr ab Hauptbahnhof. An Rosenmontag, 16. Februar, gilt der Samstagfahrplan mit letzten Abfahrten um 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof. Die Stadtwerke setzen an allen Fastnachtstagen nach Möglichkeit die größeren Gelenkbusse und auch Zusatzbusse ein. Von Weiberdonnerstag bis einschließlich Fastnachtsdienstag, 17. Februar, entfallen alle Fahrten, die im Fahrplan als Schulfahrten markiert sind. Für Nachtschwärmer ist das Smart-Shuttle in den Nächten nach Weiberdonnerstag und Rosenmontag als ergänzendes ÖPNV-Angebot von 2:30 bis 8:30 Uhr buchbar.

🏢 Öffnungszeiten SWT

An Weiberdonnerstag, 12. Februar, ist das SWT-Kundenzentrum in der Ostallee bis 13 Uhr geöffnet, während das Kundenzentrum am Viehmarkt geschlossen bleibt.

Das Stadtbus-Center bleibt an Rosenmontag geschlossen, ist telefonisch unter 0651 71 72 73 jedoch zu erreichen. An Rosenmontag, 16. Februar, sind auch die SWT-Kundenzentren in der Ostallee, am Viehmarkt und im City-Parkhaus sowie das Bad und der Saunagarten an den Kaiserthermen geschlossen. Die Service-Hotline (0651 – 999 888 00) ist ebenfalls nicht besetzt.

Die Stadtwerke Trier (SWT) sind im Notfall über die 24-Stunden Störungs-Hotline erreichbar (Telefonnummern online unter www.swt.de/kontakt). An den anderen Fastnachtstagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Aufgrund von Karnevalsumzügen bis einschließlich Veilchendienstag kann es an einigen Stellen im SWT-Liniennetz zeitweise zu Verzögerungen und Streckenänderungen kommen. Alle Umleitungen und Übersichtspläne sind online auf www.swt.de zu finden.

🚧 Die Busumleitungen im Überblick:

Freitag, 13. Februar

Igel: Die Busse der Linie 13 werden von 16 bis 21 Uhr in beiden Richtungen über die B 49 umgeleitet. Die Haltestellen Secundinierstraße, Römerstraße und Kapellenstraße werden nicht angefahren, Fahrgäste können auf die Haltestellen Am Feilenkreuz oder Igel Kirche ausweichen.

Samstag, 14. Februar

Euren: Am 14. Februar von 16:30 Uhr bis voraussichtlich 22:30 Uhr werden die Busse der Linie 73 und 81 umgeleitet. Die Linie 73 in Richtung Euren Friedhof werden ab der Haltestelle Messepark über Luxemburger Straße und Eisenbahnstraße zur Endhaltestelle Euren Friedhof geleitet. In Richtung Weidengraben fährt die Linie 73 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Busse der Linie 81 in Richtung Igel fahren bis zur Ersatzhaltestelle im Pi-Park ihre normale Route und werden dann über die Nikolaus-Theis-Straße zur Luxemburger Straße geleitet. Die Busse der Linie 81 in Richtung Euren Helenenbrunnen werden ebenfalls ab der Ersatzhaltestelle Pi-Park über Nikolaus-Theis-Straße, Luxemburger Straße und Eisenbahnstraße zur Endhaltestelle Euren Friedhof geleitet. In Richtung Innenstadt fahren die Busse der Linie 81 die Umleitungen in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen, Ludwig-Steinbach-Straße, Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße, Euren Helenenbrunnen und Hontheimstraße können während der Sperrung nicht angefahren werden. Fahrgäste können auf die Haltestellen Euren Friedhof oder Lenus-Mars-Straße ausweichen.

Sonntag, 15. Februar

Zewen: Die Busse der Linie 81 fahren von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr in beiden Richtungen eine Umleitung über die B 49. Die Haltstellen Kantstraße, Waldstraße, Martinstraße, Kanzelstraße und Wasserbilliger Straße werden während des Fastnachtsumzugs aufgehoben und an die Haltestellen an der B 49 verlegt.

Pfalzel: Die Busse der Linie 87 können am Fastnachtssonntag zwischen 13 und 16:00 Uhr den Stadtteil Pfalzel voraussichtlich wie gewohnt anfahren. Gegebenenfalls kann es je nach Verkehrssituation zu kurzfristigen Umleitungen über Mäusheckerweg und B 53 kommen.

Trier-Irsch: Von 13 bis 18 Uhr können die Busse den Stadtteil Irsch nicht mehr anfahren. Die Linie 84 fährt bis zur Haltestelle Mühlenstraße die normale Route und wird dann über die Ersatzhaltestelle Irsch Abzweig in der Langwies umgeleitet, wo die Linie 84 endet und auch wieder in Richtung Innenstadt beginnt. Die Haltestellen Irsch Abzweig, Irscher Straße, Wenzelbachstraße, Hockweilerstraße, Fandelborn, Propstei und Georgstraße werden aufgehoben und an die Ersatzhaltestellen Irsch Abzweig verlegt.

Waldrach: Zwischen 13 und 18 Uhr wird die Bahnhofstraße wegen des Umzugs gesperrt. Die Linie 86 fährt in Richtung Waldrach/Morscheid bis zur Haltestelle Trierer Straße in Waldrach, wo sie wendet und die Abfahrtszeit in Richtung Trier gemäß Fahrplan abwartet. Alle Haltestellen in Riveris und Morscheid können während der Sperrung nicht angefahren werden. Die Waldracher Haltestellen Gewerbegebiet, In der Acht, Weinbergsweg, Gemeindeplatz, Obere Kirchstraße, Rosenbungert, Zollweg, An dem Flürchen, Sportplatz, Pätscher Weg und Bahnhof werden an die Haltestelle Trierer Straße verlegt.

Schweich-Issel: Von 12 bis 18 Uhr fährt die Linie 87 in Richtung Schweich folgende Umleitung: Die Busse fahren bis Quint Meilenstraße die normale Route und werden dann weiter über die B 53 bis zur Abfahrt Schweich-Issel umgeleitet. Ab der Haltestelle Ermesgraben bis zur Endhaltestelle Schweich Bahnhof gilt dann wieder die normale Route. In Richtung Trier fahren die Busse der Linie 87 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Während des Karnevalszugs werden die Haltestellen Issel Sägewerk, Issel Brunnen und Issel Kapelle aufgehoben und an die Haltestelle Schweich Ermesgraben verlegt.

Rosenmontag, 16. Februar

Während des Rosenmontagzuges in Trier kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerungen. Der Umzug startet um 12:11 Uhr „Im Schammat“ und führt über Matthiasstraße, Saarstraße, Neustraße, Brotstraße, Grabenstraße, Hauptmarkt, Simeonstraße und Paulinstraße bis in die Herzogenbuscher Straße (SWT-Arena Trier). Einige Stadtbus-Linien werden in der Zeit von 10 bis voraussichtlich 19 Uhr umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecken werden angefahren.

Linie 73: Die Busse der Linie 73 in Richtung Euren Friedhof fahren ab Hauptbahnhof (Ersatzhaltestelle Moltkestraße) eine Umleitung über In der Reichsabtei, Schöndorfer Straße, Franz-Georg-Straße, Verteilerkreis Nord, Zurmaiener Straße, Deutschherrenstraße, Nikolaus-Koch-Platz, Karl-Marx-Haus, Rathaus/Stadttheater, Südallee und Pacelliufer. In Richtung Weidengraben gilt die Umleitungsstrecke der Linie 73 in umgekehrter Reihenfolge. Während des Umzugs sind die Haltestellen Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra, Gilbertstraße, Südbahnhof, Töpferstraße und St. Matthias aufgehoben.

Linie 76: Während des Umzugs fahren die Busse der Linie 76 in Richtung Trier-Galerie eine Umleitung ab der Haltestelle Franz-Georg-Straße über die Schöndorfer Straße, In der Reichsabtei und Roonstraße zum Hauptbahnhof und wieder in Richtung Nells Park. Die Haltestellen Wasserweg, St. Paulin, Maarstraße, Porta Nigra, Treviris, Nikolaus-Koch-Platz und Trier-Galerie sind in dieser Zeit aufgehoben.

Linie 80: Die Busse der Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fahren bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer ihre normale Route und werden anschließend über Friedrich-Ebert-Allee und Lindenstraße, Zurmaiener Straße, Benediktinerstraße zur Endhaltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße geleitet. In Richtung Hohensteinstraße fahren die Busse der Linie 80 eine Umleitung über Remigiusstraße, Friedrich-Ebert-Allee und Lindenstraße. Die Haltestellen Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris, Porta Nigra, Bruchhausenstraße und Nordallee/Krankenhaus werden aufgehoben.

Linie 81: Alle Busse der Linie 81 mit Ziel Euren/Helenenbrunnen und Igel fahren bis zur Haltestelle Hauptbahnhof ihre normale Route und werden dann über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße, Verteilerkreis Trier-Nord und die B 49 bis zur Haltestelle Zurmaiener Straße und weiter über Deutschherrenstraße, Walramsneustraße zur Haltestelle Nikolaus-Koch-Platz umgeleitet. Von dort fahren sie auf der gewohnten Strecke nach Euren oder Igel. In Richtung Trimmelter Hof fahren die Busse der Linie 81 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra und Treviris in Richtung Igel werden aufgehoben.

Linie 82: Die Busse der Linie 82 fahren in Richtung Hauptbahnhof und Porta Nigra bis zur Haltestelle Metzer Allee und werden dann über die Ostallee zum Hauptbahnhof und wieder über Balduinsbrunnen und Weimarer Allee zurück zur Metzer Allee geleitet. In Richtung Mariahof fahren die Busse die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge über Balduinsbrunnen und Weimarer Allee. Die Ersatzhaltestellen Gartenfeld und Landesmuseum werden angefahren. Die Haltestellen Südallee, Rathaus/Stadttheater, Karl-Marx-Haus, Nikolaus-Koch-Platz, Treviris und Porta Nigra werden während des Umzugs aufgehoben.

Linie 83: In Richtung Filsch fahren die Busse der Linie 83 aus Feyen kommend die gewohnte Route bis zur Haltestelle Pellinger Straße und werden anschließend über Pacelliufer, St.-Barbara-Ufer, Südallee, Karl-Marx-Haus, Treviris, Bruchhausenstraße, Zurmaiener Straße, Nells Park, Franz-Georg-Straße, Schönbornstraße und Roonstraße zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Linie 83 in Richtung Feyen fährt die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Während des Umzugs werden die Haltestellen Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra, Treviris in Richtung Feyen, Südallee in Richtung Feyen, Gilbertstraße, Südbahnhof, Töpferstraße, St. Matthias, St. Matthias/Kirche, Im Schammat, Konzer Straße und St. Medard aufgehoben.

Linie 84: Alle Busse der Linie 84 fahren am Rosenmontag ihre gewohnte Route.

Linie 85: Alle Busse der Linie 85 fahren am Rosenmontag ihre gewohnte Route.

Linie 86: Die Busse der Linie 86 werden in Richtung Ruwertal ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Schöndorfer Straße, Franz-Georg-Straße und Nells Park umgeleitet. In Richtung Innenstadt fahren die Busse der Linie 86 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Während des Umzugs entfallen die Haltestellen SWT-Arena, Hochwaldstraße, An der Feldport, Hauptfriedhof, Wasserweg, St. Paulin, Maarstraße, Porta Nigra, Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Trier-Galerie und Theodor-Heuss-Allee.

Linie 87: Die Busse der Linie 87 fahren in Richtung Porta Nigra/Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer ihre normale Route und werden dann über die Friedrich-Ebert-Allee zur Ersatzhaltestelle Nordallee/Friedrich-Ebert-Allee geleitet, wo die Linie 87 endet und wieder in Richtung Schweich/Quint beginnt. Die Haltestellen Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris, Porta Nigra und Hauptbahnhof werden während des Umzugs nicht angefahren. In Ehrang und Schweich ändert sich die Linienführung der Linie 87 am Rosenmontag ebenfalls aufgrund von Fastnachtsumzügen.

Linie 88: Alle Busse der Linie 88 fahren am Rosenmontag ihre gewohnte Route.

Linie 89: In Richtung Porta Nigra/Hauptbahnhof werden die Busse der Linie 89 ab der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Martinsufer zur Haltestelle Deutschherrenstraße geleitet, wo die Linie 89 endet und wieder in Richtung Konz beginnt. Die Haltestellen Porta Nigra und Hauptbahnhof werden während des Fastnachtsumzugs nicht angefahren.

Ehrang: Die Busse der Linie 87 fahren zwischen 13:00 und 16:30 Uhr in Richtung Quint und Schweich bis zur Haltestelle Hafenstraße die normale Route und werden dann über die B 53 zur Haltestelle Seiferstraße umgeleitet. In Richtung Trier gilt die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Mäusheckerweg in Richtung Quint, Layweg, Ehranger Straße, Agrobstraße, Lindenplatz, Ehrang Bahnhof, Wallenbachstraße, Peter-Roth-Platz, Ehrang Ort, Bettemburgstraße, Quinter Straße und Schwarzer Weg sind während des Umzugs an die Haltestellen Mäusheckerweg und Seiferstraße verlegt.

Schweich: Wegen des Umzugs in Schweich fährt die Linie 87 zwischen 12 und 18:00 Uhr in Richtung Schweich bis zur Haltestelle Issel Kapelle die normale Route und wird anschließend über die B 53 zur Haltestelle Schweich Bahnhof umgeleitet. In Richtung Trier gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Langfuhr, Ludwig-Uhland-Straße, An der Lehmbach, Madellstraße, Altes Weinhaus, Schweich Brunnen und Ermesgraben werden während des Umzugs aufgehoben und an die Haltestellen Schweich Bahnhof und Issel Kapelle verlegt.

Dienstag, 17. Februar

Biewer: Die Busse der Linien 8 und 18 werden zwischen 13 Uhr und voraussichtlich 17 Uhr zwischen den Haltestellen St. Urban und Mäusheckerweg über die B 53 umgeleitet. Die Haltestellen Biewer Süd, Donaustraße, Levelingstraße und Biewer Nord werden während des Schärensprungs aufgehoben.

Ruwer: Zwischen 13 Uhr bis etwa 17:00 Uhr fährt die Linie 30 zwischen den Haltestellen Ruwer Bahnhof und Mertesdorf in beiden Richtungen eine Umleitung über den Fischweg. Die Linie 9 beginnt und endet während des Umzugs an der Haltestelle Ruwer Bahnhof. Die Haltestellen Ruwer Paulinsgarten, Kenner Weg, Blütenstraße, Auf Mohrbüsch, Ruwer Sportplatz und Eitelsbach Mitte können während des Umzugs nicht angefahren werden und werden an die Haltestelle Ruwer Bahnhof verlegt.

Tarforst: Die Busse der Linie 3 fahren zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr aus Tarforst kommend bis zur Haltestelle Karl-Carstens-Straße ihre normale Route und werden anschließend über die Kohlenstraße zur Haltestelle Tarforster Straße umgeleitet. In Richtung Tarforst gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Andreasstraße und An der Pferdsweide werden während des Karnevalsumzugs aufgehoben und an die Haltestellen Tarforster Straße und Karl-Carstens-Straße verlegt.

Bei Fragen zu den Busumleitungen steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung.