16 Jahre im Stadtrat: Ehrenring für Sven Teuber — OB dankt für vielfältiges Engagement

TRIER. Für seine gut 16-jährige Zugehörigkeit zum Stadtrat überreichte Oberbürgermeister Wolfram Leibe dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden und jetzigen Landesbildungsminister Sven Teuber den Ehrenring der Stadt.

Der OB bedankte sich für Teubers vielfältiges Engagement in zahlreichen weiteren Gremien, darunter der Aufsichtsrat der Stadtwerke, der Verwaltungsrat der Sparkasse, die Lenkungsgruppe „Wohnen und Arbeiten“ oder die Trägerversammlung des Jobcenters. „Das ist eine sehr beeindruckende Liste„, sagte der OB, der bei der kurzen Zeremonie im Stadtrat Teubers Ehefrau Katherina einen Blumenstrauß überreichte. Der Geehrte hob den besonderen Wert des ehrenamtlichen Engagements für den Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft hervor. Angesichts jüngster Vorfälle, wie dem tödlichen Angriff eines Kunden gegen einen DB-Service-Mitarbeiter in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz, sei das wichtiger denn je. (Quelle: Rathaus-Zeitung Trier No. 3/10./11.2.2026)