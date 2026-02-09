SUMMA in Saarlouis: MENTOR AG führt Restrukturierung zum Investorenabschluss

Saarlouis – Die international tätige DSD-Gruppe beteiligt sich an dem in Saarlouis ansässigen Stahlbauspezialisten SUMMA Stahl- und Maschinen-Montagen-Anlagenbau. Wie das Unternehmen mitteilt, umfasst die Transaktion sowohl den modernen Produktionsstandort im Saarland als auch sämtliche bestehenden Arbeitsverhältnisse. Ziel der Beteiligung ist eine strategische Erweiterung des Portfolios der DSD-Gruppe im Bereich der Metallverarbeitung sowie eine stärkere Marktpräsenz im Südwesten Deutschlands.

Die Übernahme des operativen Geschäfts erfolgte im Rahmen eines eigenverwalteten Restrukturierungsverfahrens, das angesichts der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage notwendig geworden war. Mit dem Abschluss der Transaktion gilt zugleich der Generationenwechsel im Familienunternehmen SUMMA als gesichert.

DSD sieht strategisches Potenzial im Standort Saarlouis

Nach Angaben der DSD-Gruppe wurde das strategische Potenzial von SUMMA frühzeitig erkannt. Insbesondere die technische Ausstattung, die vorhandenen Zertifizierungen sowie die qualifizierte Belegschaft hätten den Ausschlag für die Beteiligung gegeben. Künftig soll der Standort Saarlouis weiterentwickelt und in die bestehenden Strukturen der DSD-Gruppe integriert werden.

Mit dem Einstieg der DSD-Gruppe tritt zudem Thierry Putters in die operative Geschäftsführung ein. Damit soll die kaufmännische und strategische Führung des Unternehmens gestärkt werden.

Familienunternehmen bleibt eingebunden

Alexander Summa, der bereits zuvor in die Geschäftsführung eingebunden war, wird dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen. Nach eigenen Angaben wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in Technik und Standort getätigt. Die Einbindung in die Strukturen der DSD-Gruppe eröffne nun neue wirtschaftliche Spielräume.

Begleitung durch Restrukturierungs- und Rechtsexperten

Das Restrukturierungsverfahren wurde von den Rechtsanwälten Matthias Bayer und Lukas Eisenhuth (Abel & Kollegen) begleitet. Als gerichtlich bestellter Sachwalter war Dr. Dennis Blank (Blank + Partner) tätig. Die rechtliche Begleitung der DSD-Gruppe übernahm die Kanzlei Staab & Kollegen. Der Investorenprozess wurde von der MENTOR AG, spezialisiert auf Nachfolge- und Restrukturierungsprozesse, verantwortet.

Alle Beteiligten betonen die konstruktive Zusammenarbeit während des Verfahrens.