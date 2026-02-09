Dr. Christian Jakobs übernimmt ärztliche Leitung im MVZ Bernkastel/Wittlich

WITTLICH – Dr. med. Christian Jakobs, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, übernimmt die ärztliche Leitung des MVZ Bernkastel/Wittlich. In dieser Funktion ist er für beide Standorte des MVZ in Bernkastel sowie am Fürstenhof in Wittlich zuständig.

Bereits zuvor war Dr. Jakobs tageweise im MVZ Fürstenhof in Wittlich tätig. Künftig ist er dort täglich im Einsatz und arbeitet dort in der Praxis für Chirurgie und Orthopädie.

Mit seiner langjährigen Erfahrung setzt Dr. Jakobs wichtige Impulse für eine strukturierte und hochwertige Patientenversorgung. Dabei baut er unter anderem auf seine bisherige Tätigkeit am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich auf.

„Ich freue mich sehr, meine Erfahrung – unter anderem aus meiner Arbeit in der Unfallchirurgie und im Endoprothetikzentrum – einbringen zu können. Diese Expertise möchte ich nun nutzen, um die Versorgung im MVZ Bernkastel/Wittlich weiter zu stärken“, sagt Dr. Jakobs.

Auch im Team wird die Ausweitung seiner Tätigkeit positiv aufgenommen. Die leitende MFA Ariane Schabio sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Dr. Jakobs seine Tätigkeit im MVZ ausgeweitet hat.“

Das MVZ bietet fachübergreifende Behandlungen und profitiert von der engen Anbindung an das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. Dadurch sind abgestimmte Behandlungsabläufe möglich – vom ersten Gespräch über die Therapie bis zur Nachsorge.

Zur Unterstützung des Teams im Fürstenhof suchen wir zudem derzeit eine Medizinische Fachangestellte, die Freude an einem modernen MVZ mit klaren Strukturen und kollegialem Miteinander hat.