Saarland: PKW kollidiert mit Baum — Fahrer in eingeklemmt und von Feuerwehr befreit

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

MANDELBACHTAL. Am 8.2.2026, gegen 6.40 Uhr, ereignete sich ein Alleinunfall auf der L238 in Mandelbachtal. Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Seat Leon mit SB-Kreiskennzeichen die L238 von Bliesmengen-Bolchen kommend in Fahrtrichtung Ormesheim und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte in der Folge frontal mit einem dort befindlichen Baum und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend in Unfallendstellung zum stehen. Der Fahrer des Seat wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus diesem befreit werden. Der Seat wurde komplett beschädigt. An dem Baum entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)

