Unfall auf der L138: Linienbus kracht bei Beurig in Leitplanke

Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

SAARBURG. Am Freitag, 6. Februar 2026, kam es gegen 16.45 Uhr auf der L138 circa 50 Meter vor dem Friedhof in Beurig zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein unbesetzter Linienbus die L138 aus Schoden kommend in Fahrtrichtung Saarburg.

Als ein vermutlich schwarzer PKW in entgegengesetzter Richtung auf die Gegenfahrbahn geriet, wich der Linienbus aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand sowohl Sachschaden am Linienbus als auch an der Schutzplanke.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

