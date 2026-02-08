Schwerverletzte aus Crans Montana in RLP: Langwierige Rehabilitation beginnt

LUDWIGSHAFEN. Nach dem Silvesterunglück in der Schweiz beginnt bei den beiden in der BG Klinik Ludwigshafen behandelten Schwerbrandverletzten eine Phase der langwierigen Rehabilitation. «Man kann zusammenfassend sagen, dass die erste, sehr aufwendige Phase der operativen Therapie zunächst abgeschlossen ist».

Dies sagte Prof. Gabriel Hundeshagen der Deutschen Presse-Agentur. Ein Patient führe die Therapie mittlerweile in seinem Heimatland fort. «Er ist nicht mehr auf der Intensivstation und hat, was die Verbrennungen angeht, das Größte geschafft», erklärte der Arzt. «Bei der Patientin, die noch hier ist, handelt es sich um den schwereren Fall, aber auch sie ist auf einem guten Weg der Besserung.» Nachdem das verbrannte, nicht mehr überlebensfähige Gewebe entfernt worden sei und Wunden mit neuer, meist körpereigener Haut bedeckt wurden, laufe die Heilung.

Ziel der Reha sei neben der Pflege der neu gebildeten Haut vor allem die umfassende körperliche Kräftigung. «Durch die schwere Verbrennung gerät der gesamte Körper in eine extrem überdrehte Stoffwechsellage», sagte der Arzt. «Die Patienten verlieren während der Intensivtherapie praktisch ihre gesamte Muskelmasse, um Wärme zu produzieren.»

Patienten entscheiden mit

«Ich bin selbst Vater, und zu sehen, wie vielen jungen Menschen so etwas Schlimmes passiert, ist auf einer persönlichen Ebene absolut furchtbar», sagte der Arzt. Auf professioneller Ebene seien er und seine Kollegen auch schwere Fälle wie diese gewohnt. «Was uns trägt, ist der gemeinsame Fokus darauf, was wir konkret für die Patienten tun können – und dass wir uns darauf verlassen können, dass wir das auch gut können.»

Bei der Planung weiterer operativer Eingriffe zur Narbenkorrektur seien die Patienten aktiv eingebunden: «Entscheidend ist an dieser Stelle nicht, was wir als Chirurgen für das größte Problem halten, sondern was die Patienten selbst am meisten belastet», betonte Hundeshagen.

Kann Jahre dauern

Wann die Patienten wieder gesund sind? Laut Hundeshagen sei eine schwere Verbrennung keine Erkrankung, die mit dem Verlassen des Krankenhauses ende. «Durch die Verbrennung entsteht häufig eine chronische, jahrelang andauernde Erkrankung, die den gesamten Körper betreffen kann», erklärte er.

Bei dem Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans Montana waren in der Silvesternacht nach Behördenangaben 41 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden teils schwer verletzt. (Quelle: dpa)