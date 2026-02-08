Luxemburg: Ruhestörungen, betrunkene Randalierer und zahlreiche Promille-Fahrten

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. zahlreiche Ruhestörungen und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Mehr als 20 Mal wurde die Polizei am Wochenende im ganzen Land aufgrund verschiedener Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits beim Eintreffen der Beamten beruhigt, oder es konnte keine Lärmbelästigung mehr festgestellt werden. In einzelnen Fällen konnte die Situation vor Ort geklärt werden.

Am 7.2.2026, gegen 23.00 Uhr, fiel Polizeibeamten in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt ein Mann auf, welcher durch sein Benehmen Passanten belästigte und einschüchterte. Die Person wollte sich der Kontrolle der Polizei entziehen, konnte jedoch kurze Zeit später gefasst werden. Da die Person durch ihr Benehmen eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde entschieden diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest unterzubringen.

Am 8.2. wurden Polizeibeamte kurz vor 8.00 Uhr morgens in der rue Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt auf drei Männer aufmerksam, welche sich vor einem Lokal mit dem Sicherheitspersonal stritten. Die Personen wurden aufgefordert zu gehen, wobei eine Person sich weigerte und sich auch nicht beruhigen ließ. Durch den alkoholisierten Zustand der Person, stellte diese eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar, wodurch diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht wurde.

Am 7.2, gegen 19.00 Uhr, wurden Polizeibeamte in Leudelange auf ein verunfalltes Fahrzeug aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Der Alkoholtest verlief positiv, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und der Führerschein wurde entzogen.

Am 8.2., gegen 2.30 Uhr, morgens fiel einer Streife auf dem Pont Grand Duchesse Charlotte ein Fahrzeug auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Da verschiedene Borddokumente nicht in Ordnung waren, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Am 8.2., gegen 4.00 Uhr morgens, fiel Polizeibeamten ein Fahrzeug auf, welches von Wintger in Richtung Lentzweiler in Schlangenlinien fuhr und teilweise auf der Gegenspur landete. Das Fahrzeug konnte gestoppt werden und der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll wurde erstellt.

Am 8.2., gegen 4.00 Uhr, morgens wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Fahrzeug in Fridhaff gesichtet, welches in Schlangenlinien in Richtung Ettelbrück gesteuert wurde. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden, wobei sich herausstellte, dass auch hier Alkohol im Spiel war. Der Alkoholtest verlief positiv, das Auto wurde immobilisiert und der Führerschein wurde entzogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)