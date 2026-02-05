Söndervermögen in RLP: Wer bekommt wie viel Geld? Alle Landkreise und Städte im Überblick!

MAINZ. Mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ hat das Land ein milliardenschweres Sondervermögen beschlossen, von dem alle Landkreise und kreisfreien Städte profitieren. Erstmals liegt nun eine vollständige, offizielle Übersicht der sogenannten Regionalbudgets vor. Sie zeigt transparent, welche Kommune wie viel Geld erhält – verteilt über einen Zeitraum von zwölf Jahren bis 2042.

Die Mittelverteilung ist gesetzlich festgeschrieben und erfolgt nach einem festen Schlüssel: 90 Prozent nach Einwohnerzahl, 10 Prozent nach Fläche.

Das Sondervermögen – die wichtigsten Fakten

Gesamtvolumen bundesweit: 500 Milliarden Euro

Anteil für Länder und Kommunen: 100 Milliarden Euro

Anteil Rheinland-Pfalz: rund 4,8 Milliarden Euro

Davon direkt an Kommunen: ca. 2,9 Milliarden Euro

Zusätzliches Landesplus: rund 600 Millionen Euro

Laufzeit / Mittelverfügbarkeit: bis 2042

Alle Landkreise: So viel Geld fließt in die Regionen

Die folgenden 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz erhalten Mittel aus dem Sondervermögen (Gesamtbetrag über 12 Jahre):

Landkreis Ahrweiler : 109,1 Mio. Euro

Landkreis Altenkirchen (Westerwald) : 113,1 Mio. Euro

Landkreis Bad Kreuznach : 140,9 Mio. Euro

Landkreis Birkenfeld : 66,5 Mio. Euro

Landkreis Cochem-Zell : 51,7 Mio. Euro

Donnersbergkreis : 64,0 Mio. Euro

Eifelkreis Bitburg-Prüm : 94,7 Mio. Euro

Landkreis Germersheim : 120,8 Mio. Euro

Landkreis Kaiserslautern : 106,2 Mio. Euro

Landkreis Kusel : 59,2 Mio. Euro

Landkreis Mainz-Bingen : 189,5 Mio. Euro

Landkreis Mayen-Koblenz : 194,7 Mio. Euro

Landkreis Neuwied : 161,0 Mio. Euro

Rhein-Hunsrück-Kreis : 75,1 Mio. Euro

Rhein-Lahn-Kreis : 100,0 Mio. Euro

Rhein-Pfalz-Kreis : 159,4 Mio. Euro

Landkreis Südliche Weinstraße : 112,6 Mio. Euro

Landkreis Südwestpfalz : 64,2 Mio. Euro

Landkreis Trier-Saarburg : 145,4 Mio. Euro

Landkreis Vulkaneifel : 44,9 Mio. Euro

Westerwaldkreis : 146,6 Mio. Euro

Landkreis Bernkastel-Wittlich: 97,1 Mio. Euro

Alle kreisfreien Städte: Diese Beträge sind vorgesehen

Auch die 12 kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz erhalten eigene Regionalbudgets:

Frankenthal (Pfalz) : 39,8 Mio. Euro

Kaiserslautern : 66,4 Mio. Euro

Koblenz : 89,2 Mio. Euro

Landau in der Pfalz : 33,5 Mio. Euro

Ludwigshafen am Rhein : 159,4 Mio. Euro

Mainz : 178,4 Mio. Euro

Neustadt an der Weinstraße : 38,7 Mio. Euro

Pirmasens : 38,7 Mio. Euro

Speyer : 37,4 Mio. Euro

Trier : 67,3 Mio. Euro

Worms : 68,7 Mio. Euro

Zweibrücken: 22,7 Mio. Euro

Wofür das Geld eingesetzt werden soll

Die Mittel aus dem Sondervermögen sind zweckgebunden. Investiert werden soll insbesondere in:

Sanierung und Ausbau von Schulen und Kitas

Klimafreundliche Energieinfrastruktur

Öffentlichen Personennahverkehr (Bus und Bahn)

Radwege und nachhaltige Mobilität

Krankenhäuser und Gesundheitsinfrastruktur

Digitale Infrastruktur

Einordnung: Große Summen, klare Zweckbindung

Die Regionalbudgets sind zusätzliche Investitionsmittel und dürfen nicht zur Deckung laufender Haushaltslöcher genutzt werden. Wie stark die Beträge vor Ort wirken, hängt von Größe, Finanzlage und Investitionsbedarf der jeweiligen Kommune ab. Klar ist: Noch nie standen den Kommunen in Rheinland-Pfalz über einen so langen Zeitraum so hohe zweckgebundene Mittel zur Verfügung. Mehr Rheinland-Pfalz-News

Fazit: Transparente Verteilung – entscheidend ist die Umsetzung

Alle Landkreise und Städte in Rheinland-Pfalz profitieren vom Sondervermögen. Die Verteilung ist transparent und gesetzlich fixiert. Nun liegt es an Kommunen und Politik, die Mittel sichtbar, effizient und zukunftsorientierteinzusetzen – für Bildung, Infrastruktur, Klimaschutz und Lebensqualität vor Ort.