Gewerkschaft bittet um Spenden für Familie des Zugbegleiters — „jeder Euro hilft“

Ein Schicksalsschlag trifft eine Familie: Nach dem Tod von Zugbegleiter Serkan C. bittet die Bahngewerkschaft um Unterstützung.

LANDSTUHL. Nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu Spenden für dessen Familie auf. Wie die EVG in einem Beitrag auf Facebook mitteilte, war der verstorbene Kollege Serkan C. «alleinerziehender Vater von zwei Kindern».

Seine Familie sei nun auf finanzielle Unterstützung angewiesen. «Wir rufen euch deshalb alle auf – Eisenbahner, Beschäftigte und Gewerkschafter aller Berufe – jeder Euro, den ihr für die Unterstützung von Serkans Familie entbehren könnt, hilft», hieß es in dem Beitrag. Bahnkreise bestätigten die Familienverhältnisse von Serkan C.

Solidarität für den getöteten Bahnmitarbeiter gibt es auch in seiner Heimatstadt Ludwigshafen. «Hier ist ein Mensch, ein Vater, ein Nachbar, ein Mitbürger einfach seiner Arbeit nachgegangen – und kommt dann nicht mehr nach Hause. Das ist schrecklich», sagte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU).

Er hatte am Mittwochabend die Familie des getöteten Mannes aufgesucht und sein Mitgefühl ausgesprochen. Die Stadt werde der Familie soweit möglich zur Seite stehen, sagte Blettner. (Quelle: dpa)