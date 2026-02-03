Trier: Engpass in der Theodor-Heuss-Allee wegen Arbeiten am Versorgungsnetz

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es am Mittwoch, 4. Februar, 2026 zwischen 8.30 und 16.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Allee hinter der Kreuzung zur Roonstraße zu einer Teilsperrung der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt/Porta Nigra.

Der Verkehr wird an dieser Stelle einspurig über die linke Fahrspur am Baufeld vorbeigeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs abgeschlossen. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)