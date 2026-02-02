++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: DIESEL-PREIS GEHT DEUTLICH HOCH ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 03.02.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 03.02.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für Diesel explodiert geradezu. Gleich 5,2 Cent pro Liter müssen die Kunden an den Zapfsäulen ab heute Nacht mehr berappen!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um heftige 5,2 Cent teurer, und kostet am Dienstag dann weiter 1,464 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag weiter 1,433 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weietr 1,534 Euro kostet.