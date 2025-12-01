Crash nach rücksichtslosem Überholmanöver mit Flucht auf der B 49 bei Alf-Höllenthal

ALF – Am Montag, 01. Dezember 2024, ereignete sich gegen 13.09 Uhr in einem Kurvenbereich der B 49 zwischen Alf-Fabrik und Alf-Höllenthal ein Verkehrsunfall, dem eine Fahrerflucht folgte.

Entgegenkommendes Fahrzeug touchiert Leitplanke

Der Unfall wurde durch ein riskantes Überholmanöver ausgelöst, bei dem ein vermutlich schwarzer PKW ein weiteres, nicht näher bekanntes Fahrzeug überholte.

Ein dritter, entgegenkommender PKW musste aufgrund dieses Manövers nach rechts ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke.

Die beiden am Überholvorgang beteiligten Fahrzeugführer setzten ihre Fahrt fort und entfernten sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Zell bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Fahrern geben können, sich unter 06542 98670 zu melden. Insbesondere wird auch an die beiden Fahrer appelliert, sich bei der Polizei zu melden.