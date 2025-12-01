++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht weiter runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Dienstag, 02.12.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 02.12.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für Diesel-Kraftstoff erneut gesenkt!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird im Preis um 2,2 Cent gesenkt, und kostet am Dienstag dann 1,435 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,474 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,588 Euro kostet.