Versuchte Tötung bei Fließem! 23-jährige Prostituierte bewusstlos geschlagen

FLIEẞEM – Am Sonntag, dem 30. November, ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L 32 bei Fließem ein Angriff auf eine 23-jährige Prostituierte, bei dem die junge Frau schwer verletzt wurde.

Fahndung nach russisch sprechendem Täter und Zeugenaufruf

Nach aktuellem Ermittlungsstand attackierte der unbekannte Mann die Sexarbeiterin nach Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen und flüchtete anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug. Die 23-Jährige wurde kurz darauf bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Trier stuft die Tat aufgrund der Schwere des Angriffs als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80m groß

- auffallend hellbraunes bis blondes, lockiges, mittellanges Haar

- sprach russisch

- bekleidet mit einer dunklen Stoffhose und einer schwarzen Winterjacke oder Wintermantel

Die Polizei bittet dringend alle Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Parkplatzes aufhielten, sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (06561 96850) oder der Kriminalpolizei Trier (0651 983-43390) zu melden.