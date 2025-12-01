A.R.T. veröffentlicht Abfuhrtermine für 2026 — online und in Mitteilungsblättern

TRIER. Aus ökologischen Gründen verzichtet der Zweckverband ab sofort auf die Verteilung einer eigenen Jahresabfuhrbroschüre. Es gibt die Termine jedoch weiterhin in gedruckter Form – und zwar in den örtlichen Mitteilungsblättern.

Auch im Jahr 2026 können sich die Menschen in der Region Trier wieder über verschiedene Wege über die Abfuhrtermine für ihre Abfälle informieren. Wie gewohnt sind die neuen Termine ab sofort auf der Website https://www.art-trier.de/abfuhrtermin einsehbar. Dort kann der persönliche Abfuhrkalender für den eigenen Ort beziehungsweise die eigene Straße heruntergeladen und für die Pinnwand ausgedruckt werden. Auch ein Erinnerungsservice per E-Mail oder die Möglichkeit zum Import der Abfuhrtermine in einen digitalen Kalender stehen zur Verfügung. Wer bequem per Push-Benachrichtigung an seine Abfuhrtermine erinnert werden möchte, lädt sich einfach die A.R.T. App aufs Handy.

Gedruckte Abfuhrtermine in den örtlichen Mitteilungsblättern

Neben der digitalen Terminübersicht stehen den Menschen der Region die Termine künftig auch in allen örtlichen Mitteilungsblättern zur Verfügung. In den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel erscheinen die Abfuhrtermine in den Mitteilungsblättern jeweils in der letzten Ausgabe des Monats. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm werden sie – wie bisher – wöchentlich gedruckt. Die Bürger in Trier finden die Abfuhrtermine ab sofort jährlich im Dezember auf Sonderseiten der Rathauszeitung. Wegen unterschiedlicher Formate und Erscheinungsrhythmen ist eine einheitliche Veröffentlichung aktuell leider nicht möglich.

Geänderte Abfuhrtage

Aufgrund einer Anpassung der Tourenplanung ändern sich ab Januar 2026 in einigen Orten die bislang geltenden Wochentage der zweiwöchentlichen Leerung der Restabfalltonne. So kann es beispielsweise vorkommen, dass eine bisher montags in ungeraden Kalenderwochen erfolgende Abholung künftig mittwochs in geraden Wochen stattfindet. Die digitalen Erinnerungsdienste – sowohl der E-Mail-Service als auch die A.R.T.-App – berücksichtigen diese Umstellungen automatisch.

Termine für Problemabfälle

Problemabfälle wie Reiniger, Lacke oder Öle können weiterhin an den A.R.T. Entsorgungsstandorten kostenlos entsorgt werden. Eine Abgabe ist auch beim A.R.T. Umweltmobil möglich, das in vielen Kommunen Station macht. Die Haltestellen und Termine sind auf der A.R.T. Website veröffentlicht.

Bei Fragen zu Abfuhrterminen sowie weiteren Anliegen ist das A.R.T. Service Team unter der Telefonnummer 0651 9491-414 und per Mail [email protected] erreichbar. (Quelle: A.R.T. Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier)