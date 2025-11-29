Kupferdiebe schlagen zu! Diebstahl an historischer Kappelle in Ürzig

ÜRZIG – Zwischen Mittwoch, dem 19. November, und Samstag, dem 29. November 2025, wurde die Kapelle in Ürzig an der B 53, nahe der Hochmoselbrücke, Ziel eines Diebstahls.

Entwendung von Metallteilen und Beschädigung des Daches

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Kupferblechabdeckung sowie das Regenfallrohr vom Dach der Kapelle.

Durch diese Tathandlung wurde das Dach des Bauwerks beschädigt. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail zu melden.