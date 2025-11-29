Sechs Verletzte nach Frontal-Crash im Gegenverkehr

SPEYER – Bei einem Unfall am Knotenpunkt von B9 und B39 in Speyer sind zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Sechs Menschen wurden dabei am Mittag verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Auto war von der Bundesstraße 39 kommend auf die Gegenfahrbahn geraten, nachdem sein 27-jähriger Fahrer Polizeiangaben zufolge die Kontrolle über den Wagen verloren hatte.

Dort stieß das Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 33-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer sowie die vier Mitfahrer – eine 35-Jährige sowie drei weitere Personen im Alter von 13 bis 37 Jahre – wurden laut Polizei verletzt und in der Folge in Krankenhäuser gebracht. Die betroffene Fahrbahn war für rund zwei Stunden gesperrt.