++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super-Variante fällt ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 28.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 28.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für den Kraftstoff Super 98 gesenkt!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Freitag dann weiter 1,457 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt ebenfalls gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,474 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird um 1,8 Cent gesenkt, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag 1,588 Euro kostet.

