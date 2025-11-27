++ Aktuell: 10 Verletzte bei Chemieunfall in Koblenzer Industriegebiet ++

KOBLENZ. In einem Industriebetrieb in Koblenz kam es in den frühen Morgenstunden zum Austritt eines chemischen Stoffes. Der Austritt ist lokal begrenzt, dennoch wurden die Anwohner vorsorglich gebeten, in einem Radius von einem Kilometer um das Objekt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte abzuschalten.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind weiterhin im Industriegebiet Kesselheim im Einsatz. Vor Ort befinden sich alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit den Facheinheiten Gefahrstoffmessung und Dekontamination.

Zum derzeitigen Stand ist von zehn verletzten Personen auszugehen, eine davon wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich durchgeführte Gefahrstoffmessungen rund um den Industriebetrieb ergaben keine Auffälligkeiten. Auf Grund dieser Messung wurde der Bereich der Bevölkerungswarnung auf das Werkgelände reduziert.

Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei Koblenz flankiert den Einsatz durch Verkehrslenkungsmaßnahmen. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)